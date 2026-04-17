17 апреля 12:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Онищенко заявил, что оспа обезьян начала местно распространяться в России

Однако оспа обезьян передаётся достаточно тяжело и требует тесного контакта между людьми.

Автор фото: Нина Зотина / РИА Новости

В России зафиксировали третий случай оспы обезьян с начала года. И это уже не завозные истории — вирус гуляет по стране. Такое мнение высказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его цитирует ТАСС.

«То, что это уже третий случай в этом году, — плохо. Это говорит о местном распространении», — заявил эпидемиолог.

Правда, он тут же успокоил: оспа обезьян передаётся нелегко, нужен прямой и долгий контакт. Тем не менее, все трое заболевших — из Московской области. Двое подхватили вирус в феврале, один — в апреле. Роспотребнадзор держит руку на пульсе.

В мире за год выявили больше 50 тысяч случаев. Львиная доля — в Африке: Конго, Уганда, Сьерра-Леоне. За пределами Чёрного континента болеют в основном взрослые мужчины.

Симптомы — как у гриппа, но с изюминкой: высокая температура, ломота, а потом появляется сыпь. Пятна превращаются в пузырьки, те лопаются, остаются язвы, потом корочки, потом рубцы. В лёгкой форме всё проходит само за пару-тройку недель.

Ранее мы писали, что в России впервые появилась вакцина от оспы в жевательных таблетках. Препарат «ТЭОВак» разработал 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.

