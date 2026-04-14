14 апреля 23:08
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Отправившие заявки в «Народный инспектор» татарстанцы заработали 5,6 млн рублей

Сообщения касались нарушений правил дорожного движения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Начиная с сентября 2024 года жители Татарстана получили в качестве вознаграждения за сообщения о нарушениях правил дорожного движения 5,6 миллиона рублей. Статистикой поделилась пресс-служба Минцифры республики.  

В ведомстве уточнили, что было подано свыше 12 тысяч заявок по платным 7 категориям. Самое большое вознаграждение получил татарстанец, отправивший 226 заявок, — 275 тысяч рублей. Еще одному пользователю, отправившему 209 заявок, выплатили 260,8 тысячи рублей.  

- Сегодня приложение «Народный инспектор» — это не просто способ сообщить о нарушениях, а реальный инструмент повышения безопасности на дорогах Татарстана. Когда каждый из нас замечает и фиксирует неправильную парковку, опасное вождение, мы вместе защищаем друг друга от аварий, травм и даже спасаем жизни. В приложении зарегистрировано более 199 тысяч уникальных пользователей, самому молодому — 17 лет, а самому опытному — 67 лет, – поделился министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин.  

Татарстанцы также активно посылали сообщения о нарушениях, за которые не предусмотрено вознаграждение.

По числу заявок на первом месте — парковки на тротуаре (22,8 тысячи раз). Далее идут остановки под запрещающим знаком и парковки на местах для инвалидов.  

Татарстанцам напомнили, что обновленная версия приложения позволяет получать вознаграждение за сообщение о нарушении по семи категориям. Это проезд на красный свет; движение по встречной полосе; выезд за стоп-линию; использование телефона во время движения; непристегнутый ремень безопасности; не пропустил(а) пешехода; сброс отходов.

