Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Выбрасывать документы с персональной информацией без предварительного уничтожения опасно. Этими данными могут воспользоваться мошенники, предупредил юрист Александр Хаминский в беседе с «Лентой.ру». По его словам, особую ценность для аферистов представляют документы с паспортными данными, ИНН и СНИЛС, они позволяют оформить кредиты и микрозаймы, а также получить доступ к Госуслугам.



Также опасно выбрасывать без уничтожения банковские выписки и чеки (дают возможность собрать данные о финансовом положении), договоры на дорогостоящие покупки (могут стать поводом для шантажа), старые банковские карты и иные бумаги с персональными сведениями.

По словам эксперта, уничтожать документы нужно так, чтобы восстановить информацию было невозможно — даже если кто‑то найдет бумаги в мусорном баке. Оптимальные способы: измельчение в шредере, тщательное разрывание на мелкие фрагменты или сжигание.

Юрист предупредил, что «защита личных данных начинается с простых действий». Не стоит недооценивать риски, связанные с небрежным обращением с документами.



