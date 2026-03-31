Порядок компенсаций при ДТП с роботами-доставщиками хотят утвердить в Госдуме
Необходимо внести соответствующие изменения в ПДД и скорректировать КоАП.
МВД и Минтрансу предлагают определить правовой статус роботов-доставщиков, чтобы установить ответственность их владельцев в случае ДТП или причинения вреда имуществу и здоровью людей. С идеей выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает Autonews.ru.
Депутат полагает, что в случае ДТП механизм компенсации со стороны виновных лиц должен быть прозрачным и оперативным. Пока что в законодательстве не определен статус роботов-курьеров и отсутствует оценка ответственности их владельцев. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в ПДД и скорректировать КоАП.
Роботы-доставщики сейчас работают в Москве, Казани, Иннополисе и других городах России.
Ранее сообщалось, что чаще всего роботы-доставщики останавливаются из-за детей, собак и голубей, так как траектории их движения зачастую непредсказуемы. Роботы используют набор сенсоров и камер, что позволяет мгновенно останавливаться, чтобы предотвратить столкновение. К примеру, чаще всего дети хотят обнять робота, а собаки — обнюхать. Срабатывают ультразвуковые датчики, которые фиксируют препятствия на небольших расстояниях, до полутора метров.
Женщина замерзла в снегу.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.