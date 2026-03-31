Общество
31 марта 09:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Порядок компенсаций при ДТП с роботами-доставщиками хотят утвердить в Госдуме

Необходимо внести соответствующие изменения в ПДД и скорректировать КоАП.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

МВД и Минтрансу предлагают определить правовой статус роботов-доставщиков, чтобы установить ответственность их владельцев в случае ДТП или причинения вреда имуществу и здоровью людей. С идеей выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает Autonews.ru.

Депутат полагает, что в случае ДТП механизм компенсации со стороны виновных лиц должен быть прозрачным и оперативным. Пока что в законодательстве не определен статус роботов-курьеров и отсутствует оценка ответственности их владельцев. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в ПДД и скорректировать КоАП.

Роботы-доставщики сейчас работают в Москве, Казани, Иннополисе и других городах России.

Ранее сообщалось, что чаще всего роботы-доставщики останавливаются из-за детей, собак и голубей, так как траектории их движения зачастую непредсказуемы. Роботы используют набор сенсоров и камер, что позволяет мгновенно останавливаться, чтобы предотвратить столкновение. К примеру, чаще всего дети хотят обнять робота, а собаки — обнюхать. Срабатывают ультразвуковые датчики, которые фиксируют препятствия на небольших расстояниях, до полутора метров.

