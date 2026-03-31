Общество
31 марта 11:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Заехавшую из-за туалета на военную базу в США россиянку освободили

В отношении второй девушки решение еще не принято.

Автор фото: official U.S. Navy Page

Суд в Калифорнии освободил из-под стражи россиянку Кристину, которую задержали в январе после инцидента на военной базе «Кэмп-Пендлтон». Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что необычная история случилась в январе: две путешественницы искали туалет и «Макдональдс», но случайно заехали на военную базу морской пехоты. После этого их задержали, машину отправили на штрафстоянку. Местные рассказывают, что это не единичный случай: туристы регулярно оказываются в зоне военных на этом повороте.

Кристина и Наталия, которые находились в иммиграционном центре Сан-Диего почти три месяца, 18 марта подали жалобы в федеральный суд, оспаривая законность своего содержания под стражей. Суд постановил освободить Кристину немедленно. Жалоба второй девушки рассматривается в стандартном порядке.

Ранее сообщалось, что туристы из России оказались шокированы скачком цен в Таиланде. Подорожало топливо, за ним начнут дорожать и продукты.

