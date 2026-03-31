Заехавшую из-за туалета на военную базу в США россиянку освободили
В отношении второй девушки решение еще не принято.
Суд в Калифорнии освободил из-под стражи россиянку Кристину, которую задержали в январе после инцидента на военной базе «Кэмп-Пендлтон». Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что необычная история случилась в январе: две путешественницы искали туалет и «Макдональдс», но случайно заехали на военную базу морской пехоты. После этого их задержали, машину отправили на штрафстоянку. Местные рассказывают, что это не единичный случай: туристы регулярно оказываются в зоне военных на этом повороте.
Кристина и Наталия, которые находились в иммиграционном центре Сан-Диего почти три месяца, 18 марта подали жалобы в федеральный суд, оспаривая законность своего содержания под стражей. Суд постановил освободить Кристину немедленно. Жалоба второй девушки рассматривается в стандартном порядке.
Ранее сообщалось, что туристы из России оказались шокированы скачком цен в Таиланде. Подорожало топливо, за ним начнут дорожать и продукты.
Женщина замерзла в снегу.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.