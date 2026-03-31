Минцифры выступило против наказания за использование VPN
Ведомство будет добиваться снижения использования сервиса другими способами.
Минцифры России добивается снижения использования VPN, однако выступает против введения административной ответственности. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы - ИТ», передает ТАСС.
Министр напомнил, что Минцифры является органом исполнительной власти, поэтому ведомство обязано реализовать поставленные задачи. Перед министерством была поставлена задача ограничить доступ к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Однако сотрудничества не получилось, заметил Шадаев.
«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», - заявил министр.
Ранее в Государственной думе рассказали, что в России будут работать только законные VPN-сервисы. Законный VPN, как пояснил Андрей Свинцов, можно приобрести у своего оператора связи, имеющего лицензию ФСБ России на предоставление защищенных каналов связи. По словам Свинцова, большая часть сервисов, которыми пользуются граждане, нелегальные: в них обеспечивается подмена IP-адреса, подмена сервера, некоторые мессенджеры используют технологию шифрования.
