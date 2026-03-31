Ведомство будет добиваться снижения использования сервиса другими способами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минцифры России добивается снижения использования VPN, однако выступает против введения административной ответственности. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы - ИТ», передает ТАСС.

Министр напомнил, что Минцифры является органом исполнительной власти, поэтому ведомство обязано реализовать поставленные задачи. Перед министерством была поставлена задача ограничить доступ к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Однако сотрудничества не получилось, заметил Шадаев.

«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», - заявил министр.

Ранее в Государственной думе рассказали, что в России будут работать только законные VPN-сервисы. Законный VPN, как пояснил Андрей Свинцов, можно приобрести у своего оператора связи, имеющего лицензию ФСБ России на предоставление защищенных каналов связи. По словам Свинцова, большая часть сервисов, которыми пользуются граждане, нелегальные: в них обеспечивается подмена IP-адреса, подмена сервера, некоторые мессенджеры используют технологию шифрования.

