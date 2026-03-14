Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Государственной думе рассказали, какие VPN-сервисы будут работать в России. Все легальные, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он напомнил, что Роскомнадзор и другие ведомства неоднократно подчеркивали законный характер самой технологии VPN.

- Все легальные VPN-сервисы как работали, так и продолжат работать, а нелегальные постепенно будут, скажем так, блокироваться со стороны Роскомнадзора и других служб, — цитирует агентство парламентария.

Законный VPN, как пояснил депутат, можно приобрести у своего оператора связи, имеющего лицензию ФСБ России на предоставление защищенных каналов связи. По словам Свинцова, большая часть сервисов, которыми пользуются граждане, нелегальные: в них обеспечивается подмена IP-адреса, подмена сервера, некоторые мессенджеры используют технологию шифрования.

Ранее депутаты предложили ставить таксофоны с интернетом в городах без связи. Мера поможет обеспечить должный уровень безопасности.

