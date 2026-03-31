Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Причины, по которым в России все еще нет законов о домашнем насилии и буллинге, назвал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его цитирует РБК.

По словам сенатора, вопрос, связанный с насилием в семье, сложный. К примеру, если мужчина избил женщину и получил огромный штраф, то потом эти деньги достали из семейного бюджета и отдали государству, а как это помогло женщине, интересуется парламентарий.

«Или давайте представим, что его отправили в колонию. И что дальше она с этим делает, с его детьми, сколько он заработает в колонии, как он будет содержать семью?» — заметил Клишас.

Также парламентарий полагает, что многие россияне воспринимают эту тему как вмешательство в дела семьи, поэтому требуются специальные нормы, связанные с защитой в этом пространстве. Он напомнил, что существует ответственность за побои, нанесение тяжких или нетяжких телесных повреждений, поэтому в случае домашнего насилия применяют их.

Помимо этого, законодатели не нашли корректную формулу, чтобы описать буллинг, в том числе в школе, поэтому закона пока нет.

«Где травля, а где просто критическое замечание, которое один ребенок высказал в отношении другого?» — спросил сенатор, подчеркнув при этом, что основная роль в борьбе с этим явлением должна быть у школы и родителей.

Ранее сообщалось, что причастных к буллингу в казанской школе «Адымнар» привлекли к ответственности. Пятиклассницу полилингвального детского комплекса больше года травили из-за национальности отца и поставили на учет в ПНД.

