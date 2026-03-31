Цифровые платформы перестанут пускать пользователей, заходящих через средства обхода блокировок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За использование VPN-сервисов россиянам придется дополнительно платить операторам связи. Цифровые платформы не будут пускать пользователей, которые заходят через средства обхода блокировок. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на источники.

Глава Минцифры Максут Шадаев 28 марта провел два совещания с бизнесменами. Одно из них было с операторами связи, а другое — с цифровыми платформами VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс». Министр просил их принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок. В том числе операторов связи глава Минцифры попросил ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. Опция якобы должна заработать до 1 мая.

Однако, как поясняет бизнес-консультант по ИБ Positive Technologies Алексей Лукацкий, владелец сайта или платформы не может увидеть факт использования VPN-сервиса с абсолютной достоверностью.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции «Новые люди» предложили запретить провайдерам брать дополнительную плату за использование VPN. Авторы обращения считают, что сейчас у пользователей нет четкого понимания, за что именно списываются деньги. Операторы не раскрывают принципы классификации и тарификации трафика, что создает неопределенность для абонентов.

