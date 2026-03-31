Общество
31 марта 12:13
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Стоимость ОСАГО изменится с апреля

Пройдет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С апреля в России изменится стоимость ОСАГО, автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ) пройдет с 1-го числа. Этот коэффициент влияет на стоимость полиса: для водителей, которые становились виновниками аварий, он увеличится, а для безаварийных — снизится. Об этом сообщает ТАСС.

В Российском союзе автостраховщиков заметили, что обновление коэффициента происходит ежегодно 1 апреля для всех водителей и действует один год. Минимальное значение коэффициента составляет 0,46, а для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92. При первичном заключении договора ОСАГО коэффициент КБМ в отношении водителя-новичка составляет 1,17.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость полиса ОСАГО в России за год снизилась до 6157 рублей (-6 процентов). В Казани эта сумма составила 7290 рублей, за год она упала на восемь процентов. Больше всего за полис придется заплатить жителям Новосибирска (8222 рубля). А в Москве ОСАГО оказалось дешевле, чем в столице Татарстана (7108 рублей). В Казани прирост полисов, оформленных онлайн, составил 21 процент, а больше всего клиентов заказали ОСАГО через маркетплейсы в Москве (+38 процентов). В целом по России показатели возросли на 24 процента.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.