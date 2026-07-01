Представители каких профессий в Казани чаще всех берут микрозаймы
В список заемщиков попали даже востребованные специальности.
Наиболее частыми посетителями микрофинансовых организаций (МФО) в столице республики стали работники производств, сотрудники образовательных учреждений, а также финансисты и ИТ-специалисты. Такой статистикой делятся аналитики «Альфа-денег».
Часть «постоянников» МФО также приходится на медиков и строителей. Большая часть опрошенных работает в найме (63 процента). Около 15 процентов являются самозанятыми, 12 процентов занимаются фрилансом, а 11 процентов открыли ИП. Среди всех любителей микрозаймов девять процентов находятся на руководящих должностях.
Почти половина респондентов имеет доход менее 100 тысяч рублей, а каждый третий получает больше. Порядка двух третей имеют и дополнительные источники заработка помимо официальной зарплаты.
Главная причина оформления микрозаймов — непредвиденные расходы. Далее следуют лечение, покупка техники и повседневные нужды. Причем большая часть респондентов опирается именно на скорость выдачи денег при оформлении кредита. Для 52 процентов опрошенных казанцев подобный инструмент является вполне привычным, и только 17 процентов обращаются к МФО из-за отказа в банке.
Напомним, что микрофинансовые организации уже начали работать по новому стандарту. Изменения касаются языка договоров — теперь запрещено использовать хитрые и сложные для восприятия обороты, которые путают клиентов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.