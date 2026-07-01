Общество
1 июля 08:09
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«Вечерняя Казань»

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Представители каких профессий в Казани чаще всех берут микрозаймы

В список заемщиков попали даже востребованные специальности.

Представители каких профессий в Казани чаще всех берут микрозаймы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Наиболее частыми посетителями микрофинансовых организаций (МФО) в столице республики стали работники производств, сотрудники образовательных учреждений, а также финансисты и ИТ-специалисты. Такой статистикой делятся аналитики «Альфа-денег».

Часть «постоянников» МФО также приходится на медиков и строителей. Большая часть опрошенных работает в найме (63 процента). Около 15 процентов являются самозанятыми, 12 процентов занимаются фрилансом, а 11 процентов открыли ИП. Среди всех любителей микрозаймов девять процентов находятся на руководящих должностях.

Почти половина респондентов имеет доход менее 100 тысяч рублей, а каждый третий получает больше. Порядка двух третей имеют и дополнительные источники заработка помимо официальной зарплаты.

Главная причина оформления микрозаймов — непредвиденные расходы. Далее следуют лечение, покупка техники и повседневные нужды. Причем большая часть респондентов опирается именно на скорость выдачи денег при оформлении кредита. Для 52 процентов опрошенных казанцев подобный инструмент является вполне привычным, и только 17 процентов обращаются к МФО из-за отказа в банке.

Напомним, что микрофинансовые организации уже начали работать по новому стандарту. Изменения касаются языка договоров — теперь запрещено использовать хитрые и сложные для восприятия обороты, которые путают клиентов.

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