Проект изыскательских работ по рекультивации оврага в Чебаксе оценили в 1,3 млн
Работу нужно завершить до конца июля.
В Казани потратят 1,3 миллиона рублей на проведение проектно-изыскательских работ по рекультивации оврага в жилом массиве Чебакса, около улицы Галляма Мурзаханова. Об этом говорится в тендере на портале госзакупок.
Нужно будет провести инженерно-геодезические работы, то есть необходимо получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, элементах планировки. Помимо этого, должны быть проведены инженерно-геологические и при необходимости инженерно-экологические изыскания.
Работу нужно завершить до конца июля.
Ранее сообщалось, что в Казани собственники участков СНТ решили «зарыть» овраг пятью этажами земли. В итоге без воды и электричества могут остаться сотни домов.
