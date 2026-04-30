Общество
30 апреля 19:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Проект изыскательских работ по рекультивации оврага в Чебаксе оценили в 1,3 млн

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани потратят 1,3 миллиона рублей на проведение проектно-изыскательских работ по рекультивации оврага в жилом массиве Чебакса, около улицы Галляма Мурзаханова. Об этом говорится в тендере на портале госзакупок.

Нужно будет провести инженерно-геодезические работы, то есть необходимо получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, элементах планировки. Помимо этого, должны быть проведены инженерно-геологические и при необходимости инженерно-экологические изыскания.

Работу нужно завершить до конца июля.

Ранее сообщалось, что в Казани собственники участков СНТ решили «зарыть» овраг пятью этажами земли. В итоге без воды и электричества могут остаться сотни домов.

