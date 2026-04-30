На эти средства закупят тысячу тестов и организуют консультирование в четырех городах региона.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске за 1,3 миллиона рублей планируется организовать комплексную работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.

На эти деньги намерены закупить не менее тысячи тестов российского производства — их необходимо использовать все. Помимо этого, специалисты проведут информирование и консультирование представителей ключевых групп населения, мотивирование на добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию и безопасное поведение, обследование с до- и послетестовой консультацией медиков.

Все анализы можно будет сделать анонимно. При получении сомнительных или положительных тестов специалисты обязаны довести обратившегося до Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, который и выступил заказчиком. Все профилактические меры планируется реализовать с июня до конца этого года.

Профилактика финансируется из бюджета Татарстана (46 процентов) и федерального бюджета (54 процента).

Ранее сообщалось, что в России уровень заболеваемости ВИЧ упал до исторического минимума. Это случилось благодаря расширению тестирования, в прошлом году его прошли почти около трети россиян.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.