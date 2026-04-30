Деньги у гендиректора были, но 190 человек все равно остались без положенной оплаты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике прокуратура вынудила ООО «АПМК-Билдинг» выплатить сотрудникам долг в 18,5 миллиона рублей — это и зарплаты, и выходные пособия. Сумма накопилась всего за два месяца — с января по март 2026 года. Руководитель решил не выполнять свои обязанности по оплате, хотя деньги у него при этом были. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В итоге вознаградить своих работников достойной оплатой глава организации решил только после возбуждения уголовного дела. На выписанные до этого штрафы он не отреагировал. Исходя из открытой информации, «АПМК-Билдинг» находится в Альметьевске и занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Ранее в Ново-Савиновском районе Казани строительная компания «Легион СК» выплатила 18 работникам свыше двух миллионов рублей зарплаты, которые не выдала в срок. Долг также накопился за два месяца — с октября по ноябрь 2025 года.

