Общество
30 апреля 18:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане стройкомпания задолжала сотрудникам 18,5 млн рублей

Деньги у гендиректора были, но 190 человек все равно остались без положенной оплаты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике прокуратура вынудила ООО «АПМК-Билдинг» выплатить сотрудникам долг в 18,5 миллиона рублей — это и зарплаты, и выходные пособия. Сумма накопилась всего за два месяца — с января по март 2026 года. Руководитель решил не выполнять свои обязанности по оплате, хотя деньги у него при этом были. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В итоге вознаградить своих работников достойной оплатой глава организации решил только после возбуждения уголовного дела. На выписанные до этого штрафы он не отреагировал. Исходя из открытой информации, «АПМК-Билдинг» находится в Альметьевске и занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Ранее в Ново-Савиновском районе Казани строительная компания «Легион СК» выплатила 18 работникам свыше двух миллионов рублей зарплаты, которые не выдала в срок. Долг также накопился за два месяца — с октября по ноябрь 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
соцсети
скриншот видео
скриншот видео
страница Ратмира Мавлиева во «ВКонтакте»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
