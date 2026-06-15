В ноябре будем работать по два дня с перерывом на праздник, в декабре — всего три дня.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году у работающих россиян будет ещё две короткие рабочие недели. Первая — в начале ноября. День народного единства 4 ноября выпадает на среду, поэтому рабочими станут только 2–3 ноября и 5–6 ноября. Праздник просто разобьёт неделю пополам.

Вторая сокращённая неделя придётся на самый конец декабря. Работать будем всего три дня — 28, 29 и 30 декабря. А уже в четверг, 31 декабря, начнутся долгожданные новогодние каникулы.

Ранее сообщалось, что жителей России ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями отдыхать сотрудники будут только 27 дней.

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