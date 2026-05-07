Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Наиболее точный прогноз составляется на ближайшие пять дней, рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев. Его слова передает РИА Новости.

Синоптик уточнил, что такой прогноз является точным благодаря вычислениям техники и работе синоптика над ним. Прогноз после пяти дней является предварительным, так как он выполняется только техникой без вмешательства синоптика.

По словам Голубева, поэтому необходимо проверять прогноз погоды каждый день.

Ранее сообщалось, что внезапные и обильные снегопады весной станут обычным делом для россиян в будущем. Как заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, погодные изменения будут еще более резкими — время между понижением температуры до потеплением сократится. Эксперт при этом заверил: лето короче не станет. Наоборот, этот сезон постепенно увеличивается по времени, если анализировать данные за 10—20 лет.

