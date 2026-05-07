Общество
7 мая 09:56
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Самый точный прогноз погоды - на ближайшие пять дней, предупредил синоптик

Поэтому информацию на сайтах стоит проверять каждый день.

Самый точный прогноз погоды - на ближайшие пять дней, предупредил синоптик

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Наиболее точный прогноз составляется на ближайшие пять дней, рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев. Его слова передает РИА Новости.

Синоптик уточнил, что такой прогноз является точным благодаря вычислениям техники и работе синоптика над ним. Прогноз после пяти дней является предварительным, так как он выполняется только техникой без вмешательства синоптика.

По словам Голубева, поэтому необходимо проверять прогноз погоды каждый день.

Ранее сообщалось, что внезапные и обильные снегопады весной станут обычным делом для россиян в будущем. Как заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, погодные изменения будут еще более резкими — время между понижением температуры до потеплением сократится. Эксперт при этом заверил: лето короче не станет. Наоборот, этот сезон постепенно увеличивается по времени, если анализировать данные за 10—20 лет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

kzn.ru
Какие дома снесут из-за строительства дублера Горковского шоссе в Казани

Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.