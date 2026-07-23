Саратовская область первой в Приволжье запретила продажу вейпов на пять лет
Запрет вступит в силу с марта 2027 года и продлится до 2032 года.
Саратовская область стала первым регионом Приволжского федерального округа, который воспользовался новым федеральным законом и ввёл полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Как сообщили в областной думе, ограничения будут действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го.
Кроме того, региональный закон запрещает продавать сигареты, табак и любую никотинсодержащую продукцию в детских лагерях, учреждениях соцобслуживания, религиозных организациях, на спортивных соревнованиях, а также на пляжах и в зонах отдыха у воды.
Инициативу внёс председатель облдумы Алексей Антонов, подчеркнув, что многие считают вейпы безопасной заменой сигаретам, но медицинские исследования этого не подтверждают. Федеральный закон, разрешающий регионам вводить такие запреты, Владимир Путин подписал 26 июня.
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