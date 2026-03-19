Спрос на фальшкремацию в России вырос из-за отсутствия крематориев
Услуга предполагает прощание в родном городе и кремацию в другом регионе.
В России набирает популярность услуга так называемой фальшкремации. Об этом рассказал владелец группы компаний Ritual.ru Олег Шелягов в интервью «Коммерсанту».
Суть услуги в том, что прощание с умершим проходит в траурном зале по месту жительства, а само тело для сжигания перевозят в другой регион, где есть крематорий.
Причин две: где-то просто нет своего крематория, а где-то кремация в соседнем городе оказывается дешевле, даже с учётом транспортировки.
В целом кремация в стране становится популярнее. В Санкт-Петербурге её выбирают уже 70 процентов клиентов, в Москве — более половины. Особенно востребована услуга в северных регионах, где зимой копать могилу в промёрзшей земле тяжело и дорого. А вот на юге большинство по-прежнему предпочитают традиционное захоронение.
При фальшкремации урну с прахом потом доставляют родственникам по месту жительства.
