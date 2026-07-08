За прошлый год в республике супруги удостоверили 3,6 тысячи таких контрактов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Порядка 15 процентов обручившихся в 2025 году молодоженов Татарстана предпочли заключить брачный договор. За прошлый год было удостоверено 3,6 тысячи таких контрактов, притом что в ЗАГСе зарегистрировали 24,1 тысячи браков. Это один из самых высоких показателей по России, а на территории Поволжья Татарстан в рамках этого значения занимает первое место. Об этом сообщает РБК.

Как объяснил старший юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Владислав Мамаков, жители перестали воспринимать брачный договор как признак недоверия — теперь это инструмент, который помогает избежать лишних конфликтов и урегулировать имущественные отношения. Увеличение числа заключенных договоров эксперт связывает с повышением уровня правовой грамотности населения.

Заключить брачный контракт можно и до официального обручения, однако в силу он вступит только после «росписи». По словам Мамакова, обычно причиной составления документа является открытие бизнеса, оформление крупного займа, покупка жилья или появление имущества, которое требует особого режима. Расторгнуть или поменять договор можно в любой момент по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в День семьи, любви и верности 8 июля решили пожениться более ста пар. В Казани для регистрации брака открыли еще две площадки на базе филиалов Национального музея республики.

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