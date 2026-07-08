Общество
8 июля 18:24
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане на оборудование для реабилитации инвалидов выделят 52 млн рублей

Еще порядка 435 тысяч рублей уйдет на обучение сотрудников в этой сфере.

В Татарстане на оборудование для реабилитации инвалидов выделят 52 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Согласно плану комплексной реабилитации и абилитации инвалидов до 2029 года в Татарстане 52 миллиона рублей направят на специализированное оборудование. В программе примут участие 32 организации, в том числе частные и образовательные учреждения. В сфере реабилитации будут работать 746 сотрудников. На обучение специалистов выделят еще порядка 435 тысяч рублей. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Программа рассчитана почти на 286 тысяч человек, в том числе на 19 тысяч детей с ОВЗ. Они пройдут социальную и физическую реабилитацию в стационарном, полустационарном и амбулаторном режиме. Поддержка также будет оказываться дистанционно. Организации — участницы программы предоставят 526 мест и 1,9 миллиона посещений в полустационарном формате.

Помощь будет в том числе оказываться родственникам инвалидов. Кроме того, в программу включен блок профориентации.

Ранее сообщалось, что в кадровый центр Татарстана обратились 640 человек с инвалидностью, из них получилось трудоустроить 447. Результат оказался на 32 процента больше, чем в прошлом году.

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