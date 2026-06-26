Сумма компенсации составит до двух тысяч рублей.

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Если посылка с почты задерживается более чем на три дня или возвращается обратно, то отправителю компенсируют до двух тысяч рублей. Сюда входят сумма пересылки и расходы на обратную доставку, если посылку вернули по какой-либо причине.

Чтобы получить компенсацию, нужно оформить страховку через новый сервис «Защита посылок». Услуга доступна в любом почтовом отделении при оформлении писем и отправлений 1-го класса и «Стандарт», сообщили в «Почте России».

Также на почте ввели компенсацию для писем 1-го класса, писем с объявленной ценностью и с наложенным платежом. При задержке пересылки письма более чем на сутки отправителю возвращается половина потраченной суммы. В случае задержки более двух суток компенсируют всю стоимость отправки. Максимальная сумма — тысяча рублей.

Ранее сообщалось, что для снижения долга «Почта России» может получить дополнительные средства. Кроме того, обсуждается вопрос реструктуризации долга «Почты России», который по итогам 2025 года по МСФО превысил 126 миллиардов рублей.

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