Общество
24 мая 10:20
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

У раиса Татарстана Рустама Минниханова появились два новых алабая

Двух щенков главе республики подарил бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

У раиса Татарстана Рустама Минниханова появились два новых алабая

Автор фото: канал Рустама Минниханова в МАХ

У раиса Татарстана Рустама Минниханова появились два новых щенка алабая, подаренных председателем народного правительства и бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, рассказал в своих социальных сетях глава региона.

«Уважаемый Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в знак особой дружбы прислал нам пару алабаев. Теперь у Акдуса есть друзья — Алабай и Аладжа! Огромная благодарность Лидеру туркменского народа!» — говорится в посте Рустама Минниханова.

Источник: пресс-служба Рустама Минниханова

Напомним, что в 2021 году Бердымухамедов подарил раису Татарстана первого щенка туркменского алабая — Акдуса. С тех пор пес стал чемпионом России. Как в своем телеграм-канале отметила пресс-секретарь Рустама Минниханова Лилия Галимова, национальный лидер вдохновился успехами Акдуса и принял решение направить в республику еще пару алабаев.

Ранее Рустам Минниханов призывал жителей республики ответственно относиться к своим питомцам — и регистрировать их в соответствии с законодательством. Питомец главы региона, к примеру, прошел чипирование.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Начвин и Минниханов осмотрели выставку казанского CryptoForum-2026

Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор по делу «положенца» Бургомистра

Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.