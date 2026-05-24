Автор фото: канал Рустама Минниханова в МАХ

У раиса Татарстана Рустама Минниханова появились два новых щенка алабая, подаренных председателем народного правительства и бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, рассказал в своих социальных сетях глава региона.



«Уважаемый Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в знак особой дружбы прислал нам пару алабаев. Теперь у Акдуса есть друзья — Алабай и Аладжа! Огромная благодарность Лидеру туркменского народа!» — говорится в посте Рустама Минниханова.





Источник: пресс-служба Рустама Минниханова

Напомним, что в 2021 году Бердымухамедов подарил раису Татарстана первого щенка туркменского алабая — Акдуса. С тех пор пес стал чемпионом России. Как в своем телеграм-канале отметила пресс-секретарь Рустама Минниханова Лилия Галимова, национальный лидер вдохновился успехами Акдуса и принял решение направить в республику еще пару алабаев.

Ранее Рустам Минниханов призывал жителей республики ответственно относиться к своим питомцам — и регистрировать их в соответствии с законодательством. Питомец главы региона, к примеру, прошел чипирование.

