У раиса Татарстана Рустама Минниханова появились два новых алабая
Двух щенков главе республики подарил бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
У раиса Татарстана Рустама Минниханова появились два новых щенка алабая, подаренных председателем народного правительства и бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, рассказал в своих социальных сетях глава региона.
«Уважаемый Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в знак особой дружбы прислал нам пару алабаев. Теперь у Акдуса есть друзья — Алабай и Аладжа! Огромная благодарность Лидеру туркменского народа!» — говорится в посте Рустама Минниханова.
Напомним, что в 2021 году Бердымухамедов подарил раису Татарстана первого щенка туркменского алабая — Акдуса. С тех пор пес стал чемпионом России. Как в своем телеграм-канале отметила пресс-секретарь Рустама Минниханова Лилия Галимова, национальный лидер вдохновился успехами Акдуса и принял решение направить в республику еще пару алабаев.
Ранее Рустам Минниханов призывал жителей республики ответственно относиться к своим питомцам — и регистрировать их в соответствии с законодательством. Питомец главы региона, к примеру, прошел чипирование.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.
Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.
Температуры достигнут +31 градуса.
Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.