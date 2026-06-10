Общество
10 июня 01:50
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанцы могут воспользоваться ускоренной регистрацией прав на машино-места

В таком же порядке можно оформить нежилые помещения.

Татарстанцы могут воспользоваться ускоренной регистрацией прав на машино-места

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для татарстанцев расширили список регистрационных действий, которые теперь выполняются в ускоренном порядке. Об этом информирует пресс-служба Росреестра республики.

В ведомстве пояснили, что теперь граждане и организации могут воспользоваться ускоренной регистрацией прав на машино-места и на нежилые помещения, например, кладовые. Для этого необходим договор купли-продажи (за исключением продажи с публичных торгов), оформленный в простой письменной форме».  

- Росреестр продолжает системную работу по повышению качества государственных услуг в сфере недвижимости, что делает ряд процедур по ускоренному оформлению объектов недвижимости более удобными. Такие услуги предоставляются максимально оперативно – в срок не более одного рабочего дня с момента подачи заявления и пакета документов, - прокомментировала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.  

С полным перечнем видов регистрационных действий, осуществляемых в ускоренном порядке, можно ознакомиться на сайте Росреестра. Подать документы можно дистанционно - через личный кабинет на портале службы или лично – в любом офисе МФЦ, напомнили в ведомстве.

Ранее мы писали, что для борьбы с мошенниками в России создадут базу IMEI-номеров. Также вводится лимит на банковские карты.

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