Татарстанцы могут воспользоваться ускоренной регистрацией прав на машино-места
В таком же порядке можно оформить нежилые помещения.
Для татарстанцев расширили список регистрационных действий, которые теперь выполняются в ускоренном порядке. Об этом информирует пресс-служба Росреестра республики.
В ведомстве пояснили, что теперь граждане и организации могут воспользоваться ускоренной регистрацией прав на машино-места и на нежилые помещения, например, кладовые. Для этого необходим договор купли-продажи (за исключением продажи с публичных торгов), оформленный в простой письменной форме».
- Росреестр продолжает системную работу по повышению качества государственных услуг в сфере недвижимости, что делает ряд процедур по ускоренному оформлению объектов недвижимости более удобными. Такие услуги предоставляются максимально оперативно – в срок не более одного рабочего дня с момента подачи заявления и пакета документов, - прокомментировала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.
С полным перечнем видов регистрационных действий, осуществляемых в ускоренном порядке, можно ознакомиться на сайте Росреестра. Подать документы можно дистанционно - через личный кабинет на портале службы или лично – в любом офисе МФЦ, напомнили в ведомстве.
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