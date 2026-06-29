Всего к административной ответственности привлекли более двух тысяч человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 26 по 28 июня в Казани за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 2182 водителя. Из них сели за руль пьяными 19 человек, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что штраф за вождение в нетрезвом виде вырос с 30 до 45 тысяч рублей. В частности штраф грозит и за отказ от медосвидетельствования.

Ранее сообщалось, что нетрезвых водителей в России хотят принудить пройти реабилитацию. Этот вопрос проработают МВД России, Минздрав и Минюст до 2027 года.

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