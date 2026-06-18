В Татарстане планируют построить и отремонтировать более 3,7 тысячи соцобъектов
На эти цели будет направлено 154 миллиарда рублей.
В планах Татарстана – строительство и ремонт в нынешнем году свыше 3,7 тысячи социальных объектов на сумму 154 миллиарда рублей. Планами во время рабочей встречи с Владимиром Путиным в Казани поделился глава республики Рустам Минниханов.
Российский президент отметил, что социальная сфера находится в центре внимания властей Татарстана.
«По прошлому году мы отремонтировали, построили, реконструировали 3913 объектов на 168 миллиардов рублей. В этом году уже в планах 3732 объекта пока на 154 миллиарда [рублей]. Я думаю, что если экономика будет позволять, количество объектов [увеличится]», - цитирует ТАСС Минниханова.
Ранее сообщалось, что на вторую ветку казанского метро добавили ещё полмиллиарда рублей. Общая стоимость первого участка уже превышает 41 миллиард рублей, запуск ждут в 2028 году.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ограничения действуют до 20 июня.
Верхние этажи 12-этажки загорелись, жителей эвакуировали.
Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.
Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.
Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.