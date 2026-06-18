Общество
18 июня 22:54
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане планируют построить и отремонтировать более 3,7 тысячи соцобъектов

На эти цели будет направлено 154 миллиарда рублей.

В Татарстане планируют построить и отремонтировать более 3,7 тысячи соцобъектов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В планах Татарстана – строительство и ремонт в нынешнем году свыше 3,7 тысячи социальных объектов на сумму 154 миллиарда рублей. Планами во время рабочей встречи с Владимиром Путиным в Казани поделился глава республики Рустам Минниханов.  

Российский президент отметил, что социальная сфера находится в центре внимания властей Татарстана.  

«По прошлому году мы отремонтировали, построили, реконструировали 3913 объектов на 168 миллиардов рублей. В этом году уже в планах 3732 объекта пока на 154 миллиарда [рублей]. Я думаю, что если экономика будет позволять, количество объектов [увеличится]», - цитирует ТАСС Минниханова.

Ранее сообщалось, что на вторую ветку казанского метро добавили ещё полмиллиарда рублей. Общая стоимость первого участка уже превышает 41 миллиард рублей, запуск ждут в 2028 году.

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