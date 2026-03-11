Количество обращений по данному вопросу выросло.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Родители из Татарстана переживают из-за информационной безопасности детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова.



По её словам, количество обращений в связи с этой проблемой выросло.



- Мы ведем битву за детей в интернет-пространстве, - рассказала Захарова.



Одна из основных проблем - формальный подход к профилактике информационной безопасности в школе. Детский омбудсмен обеспокоена случаями кибербуллинга.



По её словам, важно не только блокировать сайты, на которых представлена запрещенная информация и происходит вербовка детей, а также искать создателей этих ресурсов.



Всего в 2025 году количество обращений сократилось на 10,5%. В первую очередь родителей беспокоят вопросы семьи, образования и социальной защиты.

Ранее Захарова предлагала ввести возрастной ценз для соцсетей. Также обязательным планируют сделать разрешение родителей на регистрацию.

