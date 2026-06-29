В татарстанской гречихе обнаружили гальку
Заказчику выдали рекомендации по подработке зерна с целью доведения до норм стандарта.
Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане проверили гречиху и выявили там завышенное содержание минеральной примеси. В образце весом десять килограмм обнаружена галька в числе минеральной примеси в объеме 0,2 процента, а также шлак 0,5 процента, что превышает значения, установленные нормативом в 2 и 2,5 раза.
Как отмечает заведующий испытательной лаборатории учреждения Ильсур Якупов, минеральные примеси значительно усложняют хранение и переработку продовольственной гречихи, ухудшают качество готовой продукции. Информация о выявлении примеси внесена во ФГИС «Веста». Данные направлены в Управление Россельхознадзора по Татарстану. Также информация доведена до заказчика, даны даны рекомендации по подработке зерна с целью доведения до норм стандарта.
Всего с начала года было подтверждено качество 14 партий гречихи на продовольственные цели общей массой 1,7 тысячи тонн. Показатели на 21 процент выше, чем за аналогичный период прошлого года. Выявлены 186 проб — 17,9 тысячи тонн продукции — не соответствующих нормативным документам по показателям безопасности и качества. В их числе пшеница, рожь, кукуруза на кормовые цели, подсолнечник, жмыхи и комбикорма.
Ранее сообщалось, что в татарстанской кормовой пшенице выявили превышение пестицидов. Пробы отобраны в Чистопольском и Алексеевском районах.
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