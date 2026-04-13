Общество
13 апреля 07:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Восстановление храма Николы Тульского в Казани вышло на финишную прямую

Храм входит в ансамбль Казанского Богородицкого мужского монастыря.

Восстановление храма Николы Тульского в Казани вышло на финишную прямую

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане назвали сроки окончания реставрации храма Николы Тульского. Об этом сообщает митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

По словам священнослужителя, восстановление может быть завершено уже к 21 июля этого года. Храм находится на высокой стадии готовности. Иконостасы уже готовы, написание всех икон почти закончено. Вся необходимая храмовая утварь либо уже заказана, либо доставлена на место.

Напомним, храм Николы Тульского долгое время находился в аварийном состоянии. Восстановительные работы начались в 2025 году.

Ранее сообщалось, что колокольню храма в Багряже не стали рубить из брёвен: эксперты объяснили почему. Краеведы спросили, почему Покровской церкви вернули не бревенчатый, а обшитый досками ярус.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.