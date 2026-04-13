Храм входит в ансамбль Казанского Богородицкого мужского монастыря.

В Татарстане назвали сроки окончания реставрации храма Николы Тульского. Об этом сообщает митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

По словам священнослужителя, восстановление может быть завершено уже к 21 июля этого года. Храм находится на высокой стадии готовности. Иконостасы уже готовы, написание всех икон почти закончено. Вся необходимая храмовая утварь либо уже заказана, либо доставлена на место.

Напомним, храм Николы Тульского долгое время находился в аварийном состоянии. Восстановительные работы начались в 2025 году.

