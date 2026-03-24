Наказание могут вынести за нарушение правил пожарной безопасности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За хранение старых вещей на балконах многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров, передает РИА Новости.

Большое количество старой мебели и других легковоспламеняющихся предметов на балконе представляет серьезную опасность, так как они могут легко загореться от случайно залетевшего окурка. Также загроможденный балкон может помешать использованию пожарных люков и лестниц, предназначенных для эвакуации. Штраф по статье 20.4 КоАП за такое нарушение варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме этого, скопление старых вещей на балконе является неправомерным использованием жилого помещения. По статье 7.21 КоАП (нарушение правил пользования жилыми помещениями) грозит штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

На балконе можно хранить велосипеды, лыжи, комнатные растения или садовую мебель, предназначенную для отдыха, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что у жительницы Казани снесли балкон из-за ремонта дома за новым театром Камала. Мэрия отослала владелицу квартиры в управляющую компанию.

