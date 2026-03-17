Захарова объяснила причины частых конфликтов в школах Татарстана
Официально в регионе было зафиксировано более сотни обращений из-за ссор учеников, родителей и администраций учебных заведений.
Школы в республике постоянно сталкиваются с конфликтами не из-за отдельных личностей, а вследствие недоработок системы. Советы профилактики и комиссии по урегулированию споров работают неэффективно, беседы проходят как по шаблону, а их результаты не анализируют. Так на заседании Госсовета уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова объяснила напряженную ситуацию в учебных заведениях.
Более того, необходимых профильных специалистов привлекают к ситуации слишком поздно, считает Захарова. В школах также не реализуются индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения, и даже с родителями не работают должным образом. А ведь именно на них лежит основная ответственность за воспитание подрастающего поколения.
Официально было зафиксировано более сотни обращений из-за ссор учеников, родителей и администраций учебных заведений. По каждому случаю устроили проверку.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали и о других аспектах работы Захаровой, которая находится на посту омбудсмена всего полгода. По мнению уполномоченного по правам ребенка в республике, для снижения числа конфликтов работать нужно над повышением конструктивности диалога между семьей и школой, усилением контроля за принятием решений и межведомственной работы.
