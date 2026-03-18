Золото потянуло на сумму более 1 миллиона рублей.

Автор фото: пресс-служба УФСБ России по Татарстану

В отношении двоих жителей Набережных Челнов возбуждено уголовное дело за попытку незаконно ввезти из Объединенных Арабских Эмиратов крупную партию золотых украшений. Горожан взяли при прохождении таможенного контроля в аэропорту Казани.

32-летняя женщина и 35-летний мужчина, купив ювелирные изделия в Дубае, попытались пронести их в аэропорту Казани через так называемый «зеленый коридор», который предназначен для пассажиров, не имеющих подлежащих обязательному письменному декларированию товаров. В их ручной клади оказались кольца, браслеты и колье брендов Cartier, Van Cleef & Arpels и MESSIKA.

Позже экспертиза показала, что изъятые изделия, выполненные из золота 750-й пробы, тянут на 1,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы исполкома Пестречинского района осудили условно из-за фейковых овец. Также Дамир Байгильдин был оштрафован на 200 тысяч рублей.

