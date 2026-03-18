На челнинцев, пытавшихся ввезти из Дубая золотые украшения, возбудили дело
Золото потянуло на сумму более 1 миллиона рублей.
В отношении двоих жителей Набережных Челнов возбуждено уголовное дело за попытку незаконно ввезти из Объединенных Арабских Эмиратов крупную партию золотых украшений. Горожан взяли при прохождении таможенного контроля в аэропорту Казани.
32-летняя женщина и 35-летний мужчина, купив ювелирные изделия в Дубае, попытались пронести их в аэропорту Казани через так называемый «зеленый коридор», который предназначен для пассажиров, не имеющих подлежащих обязательному письменному декларированию товаров. В их ручной клади оказались кольца, браслеты и колье брендов Cartier, Van Cleef & Arpels и MESSIKA.
Позже экспертиза показала, что изъятые изделия, выполненные из золота 750-й пробы, тянут на 1,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.
Ранее сообщалось, что экс-замглавы исполкома Пестречинского района осудили условно из-за фейковых овец. Также Дамир Байгильдин был оштрафован на 200 тысяч рублей.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.