Общество
8 июля 14:28
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«Вечерняя Казань»

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Замглавы Минсельхоза России: «Всем нам в этом году предстоит крепко потрудиться»

Татарстанских аграриев поздравили с завершением посевной кампании.

Замглавы Минсельхоза России: «Всем нам в этом году предстоит крепко потрудиться»

Автор фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

Аграриям нужно будет «крепко потрудиться», чтобы достичь высоких результатов в этом году. Об этом рассказал на открытии выставки «Агроволга» замглавы министерства сельского хозяйства России Андрей Разин.

Он также, что Татарстан всегда показывает хорошие результаты в растениеводстве и животноводстве, а также создаёт условия для развития бизнеса.

- Со своей стороны и от министра сельского хозяйства Оксаны Лут поздравляю всех участников с завершением посевной кампании и уже скорым стартом уборочной. Всем нам в этом году предстоит крепко потрудиться для того, чтобы результаты текущего года также радовали и нас, и обеспечивали продовольственную безопасность нашей страны и гарантированные наши поставки на внешние рынки, - отметил он.

Также Разин поблагодарил Татарстан за высокий уровень организации выставки. Он уверен, что мероприятие принесёт «конкретные результаты» - подписанные контракты и соглашения, а также новые инвестиционные проекты.

Ранее Рустам Минниханов заявил аграриям, что их труд обеспечивает продовольственную безопасность. Уже много лет республика в лидерах по сельскохозяйственному производству.

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