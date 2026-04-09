Бизнесмена в Татарстане наказали из-за неуплаты таможенных платежей на 3 млн
Предприниматель ввез в республику игрушки.
В Заинске приговорили 32-летнего предпринимателя по делу о неуплате таможенных платежей на сумму более 3 миллионов рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Бизнесмен с 2022 по 2025 годы купил для дальнейшей перепродажи на электронной торговой площадке за рубежом более 12 тысяч игрушек, их ему доставили по почте из-за границы. Однако товары не декларировались в установленном порядке, предприниматель не оплатил таможенные платежи на сумму более 3 миллионов рублей.
Подсудимый после возбуждения уголовного дела погасил задолженность по неуплаченным таможенным платежам. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что таможня в Казани изъяла у иностранца более 50 узбекских национальных костюмов. Мужчина пытался провезти коммерческую партию товара через «зеленый коридор».
Проектная документации уже разрабатывается.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Такое решение уже приняли, например, в Белграде.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.