Происшествия
9 апреля 08:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Бизнесмена в Татарстане наказали из-за неуплаты таможенных платежей на 3 млн

Предприниматель ввез в республику игрушки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Заинске приговорили 32-летнего предпринимателя по делу о неуплате таможенных платежей на сумму более 3 миллионов рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Бизнесмен с 2022 по 2025 годы купил для дальнейшей перепродажи на электронной торговой площадке за рубежом более 12 тысяч игрушек, их ему доставили по почте из-за границы. Однако товары не декларировались в установленном порядке, предприниматель не оплатил таможенные платежи на сумму более 3 миллионов рублей.

Подсудимый после возбуждения уголовного дела погасил задолженность по неуплаченным таможенным платежам. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что таможня в Казани изъяла у иностранца более 50 узбекских национальных костюмов. Мужчина пытался провезти коммерческую партию товара через «зеленый коридор».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.