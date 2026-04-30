Происшествия
30 апреля 13:48
Автор материала:Андрей Мартыгин

Бывший зампрокурора Казани Гумер Нафиев останется в СИЗО по решению суда

Экс-представителю надзорного ведомства продлили меру пресечения по делу о получении взятки в три миллиона рублей.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Вахитовский райсуд Казани продлил меру пресечения бывшему зампрокурора города Гумеру Нафиеву, обвиняемому в получении взятки в три миллиона рублей. Экс-представитель надзорного ведомства останется под стражей до 1 августа, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

По версии следствия, Нафиев получил деньги за то, что поделился постановлением о приостановлении уголовного дела в отношении беглого владельца страховой компании «НАСКО» Александра Кондратенкова. Документ подсудимый передавал своему другу, некогда сотруднику прокуратуры Московской области Илье Пешкову.

Силовики уверены, что в обмен на незаконное вознаграждение бывший зампрокурора Казани не стал бы обжаловать указанное постановление — и в этом случае уголовное преследование беглого олигарха могло быть прекращено совсем, однако все материалы по Кондратенкову успели передать в Москву, где и продолжилось расследование. Отметим, что обвиняся владелец «НАСКО» в выводе порядка 1,6 миллиарда рублей, принадлежащих страховой компании.

Вместе с Нафиевым на скамье подсудимых оказались Владимир Бойков, Евгений Коклягин и Владимир Кучинский. По версии следствия, они являются вышестоящими звеньями коррупцинной цепочки, замкнулась которая на бывшем зампрокуроре Казани. За прекращение уголовного дела тройка подсудимых получила от Кондратенкова более 132 миллионов рублей, однако Нафиеву из этой суммы досталось только три миллиона, уверены силовики.

Бойков, Коклягин и Кучинский, как и Нафиев, останутся под стражей еще на три месяца. Бывшему зампрокурора грозит до 15 лет лишения свободы, а его предполагаемым сообщникам — до 10-12 лет.

Ранее на стадии своего допроса Нафиев признавался суду, что потратил коррупционные деньги на благотворительность: оплачивал санаторий своему другу, попавшему в аварию — и лечение от рака своей давней знакомой. При этом подсудимый отмечал, что если бы Пешков не передал ему денег, то он не стал бы их требовать, поскольку с Пешковым они являются друзьями.

