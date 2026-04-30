Раис Шайхиев получил 635 тысяч рублей за помощь с арендой и покупкой участков.

В связи с утратой доверия с должности сняли председателя палаты земельных и имущественных отношений Заинского района Раиса Шайхиева. Он получил от жителей 635 тысяч рублей в качестве взятки, сообщает прокуратура Татарстана.

Чиновник брал у местных деньги за помощь в аренде и покупке участков земли для сельского хозяйства, в том числе личного. Уволить Шайхиев потребовала Заинская городская прокуратура. Помимо этого у Шайхиева в суде рассматривается уголовное дело по статье «Получение взятки».

На должности главы палаты Шайхиев работал с 2009 года. Начинал карьеру с должности заведующего лабораторией ОАО «Агрохимсервис» в Заинске. С 2000 года был председателем райкомзема, руководителем службы земельного кадастра Заинского района и Заинска. У него сын и две дочери.

Ранее сообщалось, что экс-главу отдела Госалкогольинспекции осудят в Казани по делу о взятке. Следствие полагает, что подозреваемый получил взятки на 857 тысяч рублей от руководителей двух фирм за гарантированную выдачу лицензий на торговлю спиртным в 12 магазинах.

