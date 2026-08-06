Происшествия
6 августа 10:47
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«Вечерняя Казань»

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ДПС в Казани поймала водительницу без прав и пассажира с наркотиками

Внешне девушка выглядела выпившей и отказалась от медосвидетельствования.

ДПС в Казани поймала водительницу без прав и пассажира с наркотиками

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики инспекторы остановили «Фольксваген» для проверки документов и обнаружили несколько серьезных нарушений — 26-летняя девушка за рулем лишена прав на 1,5 года, а ее 39-летний пассажир при виде патруля попытался быстро избавиться от наркотиков и скрыться. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина выбросил из кармана пачку из-под сигарет и металлический кейс, в которых, как установила экспертиза, суммарно находилось не менее двух грамм запрещенных веществ. На него завели уголовное дело. Сама девушка, по внешним признакам, была в состоянии опьянения и отказалась от медосвидетельствования. За это на нее составили административный материал.

Ранее сотрудники ГАИ поймали парня, который решил устроить дрифт у Казанского цирка и поделиться этим в Сети. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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