Троих подростков в Приморье обвинили в госизмене из-за подготовки к теракту
Молодые люди — жители городов Находки и Владивостока.
Из-за планируемого теракта на объекте Росгвардии в Приморье задержали троих подростков, об этом сообщили в ФСБ.
Подозреваемые жили в Находке и Владивостоке. По данным ФСБ, они собирали данные о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в СВО, их автомобилях и местах парковки, чтобы разместить там взрывчатку. Подозреваемые снимали все объекты на фото и видео.
Дома у задержанных нашли компоненты, используемые для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.
Возбуждены уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Подростки признали вину, они арестованы. Им грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что россиянка, задержанная ФСБ, призналась в подготовке теракта. Девушка прошла специальный инструктаж на Украине.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
Исследователи считают, что нужно уменьшить численность людей до четырех миллиардов.
Подано заявление в СК.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.