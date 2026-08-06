Молодые люди — жители городов Находки и Владивостока.

Автор фото: иллюстрация сгенерирована с помощью ИИ

Из-за планируемого теракта на объекте Росгвардии в Приморье задержали троих подростков, об этом сообщили в ФСБ.

Подозреваемые жили в Находке и Владивостоке. По данным ФСБ, они собирали данные о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в СВО, их автомобилях и местах парковки, чтобы разместить там взрывчатку. Подозреваемые снимали все объекты на фото и видео.

Дома у задержанных нашли компоненты, используемые для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.

Возбуждены уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Подростки признали вину, они арестованы. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что россиянка, задержанная ФСБ, призналась в подготовке теракта. Девушка прошла специальный инструктаж на Украине.

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