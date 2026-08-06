Происшествия
6 августа 10:28
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«Вечерняя Казань»

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Пенсионерку в Татарстане обманули на 2 млн рублей при помощи схемы с «ФСБ»

Женщину запугали тем, что она якобы хотела перевести деньги террористам.

Пенсионерку в Татарстане обманули на 2 млн рублей при помощи схемы с «ФСБ»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники забрали у 71-летней пенсионерки в Лениногорске более 2 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Сначала женщине позвонил лжесотрудник Пенсионного фонда, который выманил у нее СМС‑код, получив доступ к «Госуслугам». После пенсионерке позвонил «сотрудник ФСБ», который запугал ее историей о якобы предотвращенном переводе денег террористам и пригрозил уголовным преследованием.

Пострадавшая передала все свои сбережения в 2 миллиона рублей курьеру «для проверки». Затем аферисты запугали женщину рассказами про «невидимые чернила» на купюрах и выдуманную продажу квартиры сына. Они потребовали еще 300 тысяч рублей, а после перевода денег исчезли.

Только после этого жертва обратилась в полицию, где возбудили дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о глубокой технологизации схем мошенников. Фиксируются случаи использования микродипфейков в реальном времени во время видеозвонков.

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