Дроны атаковали Новороссийск, Анапу, Геленджик и Сочи, пострадали восемь человек
В многоквартирном доме начался пожар.
Массовая атака дронов произошла на юге России, под удар попали Новороссийск, Анапу, Геленджик и Сочи. Об этом сообщает в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Новороссийске повреждены шесть многоквартирных домов и два частных, начался пожар, на территории нескольких предприятий также нашли обломки БПЛА. Пострадали восемь человек, в том числе двое детей, проживавших в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Двое находились человек пострадали на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Всех госпитализировали, им оказывают помощь.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что пункт временного размещения развернули в Новороссийске для жителей многоквартирного дома, в который попали обломки беспилотника. Его обустроили на базе школы №29.
Ранее сообщалось, что Кабмин Татарстана подготовил проект постановления о предоставлении трансфертов бюджету Казани для софинансирования ремонтно‑восстановительных работ в ЖК «Манхэттен». Здание было повреждено в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года.
