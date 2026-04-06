Происшествия
6 апреля 07:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дроны атаковали Новороссийск, Анапу, Геленджик и Сочи, пострадали восемь человек

В многоквартирном доме начался пожар.

Автор фото: Mash

Массовая атака дронов произошла на юге России, под удар попали Новороссийск, Анапу, Геленджик и Сочи. Об этом сообщает в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Новороссийске повреждены шесть многоквартирных домов и два частных, начался пожар, на территории нескольких предприятий также нашли обломки БПЛА. Пострадали восемь человек, в том числе двое детей, проживавших в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Двое находились человек пострадали на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Всех госпитализировали, им оказывают помощь.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что пункт временного размещения развернули в Новороссийске для жителей многоквартирного дома, в который попали обломки беспилотника. Его обустроили на базе школы №29.

Ранее сообщалось, что Кабмин Татарстана подготовил проект постановления о предоставлении трансфертов бюджету Казани для софинансирования ремонтно‑восстановительных работ в ЖК «Манхэттен». Здание было повреждено в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года.

