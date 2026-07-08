Происшествия
8 июля 10:06
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«Вечерняя Казань»

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Глава Нижнекамска рассказал о последствиях атаки дронов

Есть пострадавшие.

Глава Нижнекамска рассказал о последствиях атаки дронов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нижнекамск пережил массированную атаку беспилотников на Закамский регион. Глава района Радмир Беляев сообщил, что отдельные предприятия получили повреждения, но тяжёлых последствий удалось избежать. Есть пострадавшие, однако все травмы лёгкие, и людям уже оказали необходимую помощь. Экстренные и специальные службы работают на местах, оперативно устраняя последствия. Ситуация под контролем, заверил Беляев, и по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова он лично следит за ходом восстановительных работ и помощью пострадавшим.

Отдельно глава района обратился к жителям с важной просьбой. Если кто-то заметит пролёт беспилотника, работу систем ПВО или последствия атаки, нельзя снимать и публиковать фото и видео в соцсетях и мессенджерах. Даже безобидный на первый взгляд кадр может дать противнику информацию о работе служб и помочь скорректировать новые удары. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по номеру 112.

Беляев напомнил, что за распространение таких сведений грозит ответственность — от административной до уголовной, если публикация нанесёт ущерб безопасности страны.

Режим «Беспилотная опасность» на данный момент отменён, но жителей просят сохранять бдительность и доверять только официальным источникам.

Ранее мы писали, что Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА. Повреждены предприятия и частный дом.

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