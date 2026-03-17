Мужчина подделал электронные подписи руководителей и оформлял внешнеторговую документацию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Таможенники поймали 50-летнего казанца, который нелегально перевел в турецкие банки 60 миллионов рублей. Он использовал данные своих работодателей из Казани и Ульяновска для заключения фиктивных контрактов с турецкими компаниями, сообщили в Татарстанской таможне.

Подозреваемый подделывал электронные подписи руководителей компаний и оформлял внешнеторговую документацию. Всего было выявлено четыре случая нелегального перевода средств на общую сумму более 60 миллионов рублей. А товар, о котором говорилось в контрактах, в Россию не поступил.

Возбуждено четыре уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к преступлению. Казанец находится под подпиской о невыезде.

