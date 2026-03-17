Казанец вывел в турецкие банки 60 млн рублей
Мужчина подделал электронные подписи руководителей и оформлял внешнеторговую документацию.
Таможенники поймали 50-летнего казанца, который нелегально перевел в турецкие банки 60 миллионов рублей. Он использовал данные своих работодателей из Казани и Ульяновска для заключения фиктивных контрактов с турецкими компаниями, сообщили в Татарстанской таможне.
Подозреваемый подделывал электронные подписи руководителей компаний и оформлял внешнеторговую документацию. Всего было выявлено четыре случая нелегального перевода средств на общую сумму более 60 миллионов рублей. А товар, о котором говорилось в контрактах, в Россию не поступил.
Возбуждено четыре уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к преступлению. Казанец находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что у татарстанцев изъяли Mazda и Honda за махинации при ввозе авто из-за рубежа. Автовладельцам перед этим были начислены таможенные платежи и пени в размере более 1,1 миллиона рублей и 900 тысяч рублей соответственно.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Температура поднимется до +12 градусов.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.