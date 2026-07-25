Криминалист предположил, что семья Усольцевых скрылась в США, а не погибла
По мнению специалиста, в России семью давно бы узнали.
История с пропавшей в Красноярском крае семьёй Усольцевых получила неожиданный поворот. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с АИФ заявил, что они, скорее всего, живы и просто инсценировали своё исчезновение. Главный аргумент — за всё время поисков не нашли вообще ничего.
«Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать, что их там и не было. Я склоняюсь к тому, что никто их не убивал, что они скрылись сами», — сказал эксперт.
Он считает, что в России семью быстро бы узнали, поэтому они могли пересечь границу по поддельным документам. Наиболее вероятным местом назначения Игнатов назвал США, хотя допустил и вариант с предгорьями Анд. Эта версия объясняет абсолютное отсутствие следов в тайге. Но точку ставить рано: поисковая группа готовится к выходу на маршрут к горе Буратинке, чтобы проверить и традиционную версию о трагической гибели. Расследование продолжается.
Напомним, Усольцевы пропали вместе с пятилетней дочерью. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была крупная сумма денег. Семья была в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи.
Ранее мы писали, что в поисках семьи Усольцевых обследовали еще более 50 квадратных километров тайги. Пока найти никого не удалось.
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