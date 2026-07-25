В Кировской области объявлен трехдневный траур после удара ВСУ
В регионе отменили развлекательные мероприятия и усилили меры безопасности.
Утром в пятницу, 24 июля, ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кирове. Погибли шесть человек, еще 26 получили травмы. Губернатор Александр Соколов подписал указ о трехдневном трауре. Он продлится 25, 26 и 27 июля.
В эти дни на зданиях приспустят государственные флаги. Телеканалам рекомендовано отказаться от развлекательных программ, а все спортивные и культурные мероприятия в области отменяются. В людных местах усилят меры безопасности.
Семьям погибших направят по полтора миллиона рублей. Губернатор заверил, что всем пострадавшим окажут необходимую поддержку, а городу выделят дополнительные средства на ремонт поврежденного жилья и инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру Санкт-Петербурга, в частности удар нанесли по объектам на Московском шоссе. Работой по ликвидации последствий руководил лично губернатор Александр Беглов.
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