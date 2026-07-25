Происшествия
25 июля 09:37
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«Вечерняя Казань»

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В Кировской области объявлен трехдневный траур после удара ВСУ

В регионе отменили развлекательные мероприятия и усилили меры безопасности.

В Кировской области объявлен трехдневный траур после удара ВСУ

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Утром в пятницу, 24 июля, ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кирове. Погибли шесть человек, еще 26 получили травмы. Губернатор Александр Соколов подписал указ о трехдневном трауре. Он продлится 25, 26 и 27 июля.

В эти дни на зданиях приспустят государственные флаги. Телеканалам рекомендовано отказаться от развлекательных программ, а все спортивные и культурные мероприятия в области отменяются. В людных местах усилят меры безопасности.

Семьям погибших направят по полтора миллиона рублей. Губернатор заверил, что всем пострадавшим окажут необходимую поддержку, а городу выделят дополнительные средства на ремонт поврежденного жилья и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру Санкт-Петербурга, в частности удар нанесли по объектам на Московском шоссе. Работой по ликвидации последствий руководил лично губернатор Александр Беглов.

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