Шесть человек погибли в результате удара ракеты ВСУ по предприятию в Кирове
Еще 26 жителей пострадали, часть из них госпитализирована.
После ракетной атаки Киева на предприятие в Кирове на месте погибли шесть человек. Ранения получили еще 26 жителей — им оказывается помощь в больнице и амбулаторно. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем канале в «Максе».
«Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям Правительство Кировской области окажет всемерную поддержку», — написал он.
Возникший из-за удара пожар на данный момент потушен. На месте устраняются последствия атаки, восстановлены подача воды и электричества. После обследования близлежащих домов будет принято решение об оказании помощи.
Губернатор напомнил жителям о решении антитеррористической комиссии Кировской области о запрете публикации фото, видео и другой информации об атаках и их последствиях.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру Санкт-Петербурга, в частности удар нанесли по объектам на Московском шоссе. Работой по ликвидации последствий руководил лично губернатор Александр Беглов.
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