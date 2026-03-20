Происшествия
20 марта 17:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Коломне

Погибли двое.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Коломне

Автор фото: ГУ МЧС России по Московской области

В Коломне при крушении легкомоторного самолета погибли два человека, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Упал самолет марки Direct Fly модели ALTO NG, это случилось на улице Кирова. Пожар на земле после падения самолета не начался.

Обстоятельства крушения выясняются.

Ранее сообщалось, что в Казани просят закрыть дело о крушении самолета с тремя погибшими. Защита владельца авиаклуба настаивает на отсутствии состава преступления, потерпевшие против.

