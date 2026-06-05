Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Драгоценности, часы, коллекционные монеты, ордена и медали - ущерб, превышающий 70 миллионов рублей - вот к чему привели действия молодых людей, поверивших мошенникам. Все эти сокровища хранились в доме 72-летнего дедушки в Альметьевске. Аферисты «обработали» его внучку, заявив, что сбережения ее близких в опасности. Деньги могут уйти террористам. Под этим предлогом она впустила в дом «сотрудников ФСБ».

А этими «сотрудниками» оказались ранее не знакомые друг с другом два парня из Королева и Сызрани и девушка из Альметьевска. Им по 18 и 20 лет. Их объединило чувство страха перед ответственностью за преступление, которого они не совершали, рассказали в МВД по Татарстану.

Все трое под разными предлогами продиктовали код из СМС. Девушке предложили пройти диспансеризацию в одной из городских поликлиник, а молодым людям надо было якобы срочно проходить военно-врачебную комиссию в военкомате. Первая продиктовала код, желая отказаться от услуг, а ребята думали, что записались на прием к врачам.

Затем им всем начали поступать звонки якобы от Минцифры и Росфинмониторинга. Мошенники убедили их в том, что «Госуслуги» взломаны и с их банковских счетов были перечислены деньги в запрещенные организации. Под диктовку звонивших ребята установили приложения для видеоконференции, во время которых каждому продемонстрировали доверенности на имя иностранки, которая может причинить увечья их близким и им самим. После этого к беседе подключился «сотрудник ФСБ» и пригрозил уголовной ответственностью за финансирование терроризма.

В итоге молодым людям предложили стать внештатными сотрудниками ФСБ и провести обыск в доме одного из подозреваемых, который проживает в Альметьевске. Когда те прибыли на место «преступления», их впустила девушка и уехала. За их действиями через видеоконференцию все время наблюдали мошенники. Когда все драгоценности были упакованы, им сказали, что сейчас придет сотрудник ФСБ, которому надо продиктовать код и отдать сумку. Их поблагодарили за работу и попросили переночевать в доме и утром расписаться в протоколах.

Настоящие полицейские приехали в этот дом, когда знакомый дедушки обнаружил непрошенных гостей. В это же время аферисты отправили внучку снять миллион в банке и отправить им. Но, к счастью, таких денег в банке не оказалось, и девушка поехала домой. А там ее ждала мама, которая объяснила, что та имела дело с мошенниками.

Воришек доставили в полицию, они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. За это грозит до десяти лет тюрьмы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что мошенники оформили кредит на пенсионерку из Татарстана через СМС-код. Аферисты заключили договор онлайн. Для связи указали старый номер телефона и почту, которыми пенсионерка давно не пользовалась.

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