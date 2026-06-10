Ему предъявили обвинения по четырем статьям.

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Заинская городская прокуратура добилась заключения до 7 августа для 32-летнего мужчины, который жестоко избил девушку на улице Никифорова. Ранее в интернет попали кадры избиения. Когда приехали полицейские, он оказал им сопротивление.

На него завели уголовные дела по четырем статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Оскорбление представителя власти», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Угроза убийством», сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее сообщалось, что татарстанца наказали условно за избиение матери. Потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

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