Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на российские регионы. В Минобороны РФ сообщили, что всего было перехвачено и уничтожено 238 украинских БПЛА.

Беспилотники сбивали над несколькими регионами, включая Татарстан. Однако точное количество дронов, уничтоженных в небе над республикой, в ведомстве не уточнили. По предварительным данным, атака была отражена силами ПВО.

На фоне угрозы в Казани и Нижнекамске временно вводились ограничения на работу аэропортов. Пострадавших и разрушений в результате ночных событий не зафиксировано.

Ранее мы писали, что ВСУ пытались атаковать Москву БПЛА FP-1, пролетающими до 1200 километров за раз. Каждый из таких дронов способен переносить 50 килограмм взрывчатых веществ.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.