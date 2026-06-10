Роженица впала в кому на два месяца, а потом умерла.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Главе Следкома России Александру Бастрыкину представят доклад по делу о смерти девушки после родов. История разлетелась в интернете в апреле 2026 года. 26-летней девушке из-за повышения давления врачи решили сделать кесарево сечение. Но во время операции ей стало плохо.

Специалисты диагностировали отравление околоплодными водами — они попали в кровь и вызвали тяжелую аллергическую реакцию. Два месяца пациентка пробыла в коме, но спасти ее медикам не удалось.

Родственники погибшей выражают несогласие с ходом расследования уголовного дела, указывая на волокиту при назначении и проведении экспертиз. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Доклад Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Татарстану Валерий Липский.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о деле с избиением девочки в детсаду Альметьевска. На видео видно, как женщина бьет детей по голове игрушкой. Тревогу забила мать девочки, которая заметила тревожность ребенка и пошла смотреть камеры.

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