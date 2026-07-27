Среди раненых двое детей, во дворе сгорели больше 15 машин.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Белгород попал под удар украинских беспилотников. Ранения получили 12 человек, в том числе двое детей. Женщине с осколком в голове помогли на месте, остальных отвезли в больницы.

От атаки загорелись несколько квартир в многоэтажке и больше 15 припаркованных во дворе автомобилей. Повреждены жилые дома, один частный дом почти разрушен. На месте работают все экстренные службы.

Ранее мы писали, что в районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА. Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

Также сообщалось, что беспилотники ВСУ ударили по гражданским объектам в Петербурге. Как сообщил губернатор Александр Беглов, удар пришёлся на объекты на Московском шоссе.



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